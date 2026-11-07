Туреччина оскаржила Navtex Кіпру щодо досліджень для кабелю — Cyprus Mail

Туреччина видала контрповідомлення Navtex, яким оскаржила повноваження Республіки Кіпр публікувати морські повідомлення щодо ділянки у східному Середземномор’ї. Анкара заявляє, що ця територія є частиною її континентального шельфу, повідомляє Cyprus Mail.

Дослідження для підводного кабелю

Турецьке повідомлення Navtex №1100/26, видане станцією в Анталії 6 листопада, стало відповіддю на кіпрське повідомлення MA86-337/26. Воно стосується геофізичних досліджень за участю дослідницького судна Kobi Ruegg для проєкту підводного телекомунікаційного кабелю East to Med Corridor.

Кабель має з’єднати Саудівську Аравію та Грецію. Дослідження були заплановані на 2–15 листопада у межах виключної економічної зони Республіки Кіпр.

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Позиція Анкари

У контрповідомленні Анкара назвала кіпрське повідомлення таким, що видане «неуповноваженою станцією», та заявила, що відповідна морська зона належить до юрисдикції турецької служби Navtex. Туреччина також послалася на координати зовнішніх меж свого континентального шельфу в східному Середземномор’ї, передані ООН 18 березня 2020 року в документі A/74/757.

Окремо Туреччина заперечила проти використання назви «Кіпр» у повідомленні Республіки Кіпр. Анкара стверджує, що згаданий у повідомленні «Кіпр» не відповідає державі, створеній у 1960 році. Вона також заявила, що використання цієї назви не означає визнання Республіки Кіпр і не впливає на права та зобов’язання Туреччини за Договором про гарантії та Договором про заснування 1960 року.

Турецьке контрповідомлення Navtex діятиме до 16 листопада 2026 року.

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