В Польше правительственный законопроект предусматривает введение чёткого правового основания для взимания платежей на коммунальных кладбищах. Как сообщает Interia, в закон о кладбищах и захоронениях планируют добавить новую статью 2a. Проект уже передан на рассмотрение Постоянного комитета Совета министров.

Новая норма должна прямо установить, что за пользование кладбищами, а также расположенными на их территории объектами и устройствами общего пользования будут взиматься платежи. Принципы определения тарифов на коммунальных кладбищах планируют связать со статьёй 4 закона о коммунальном хозяйстве 1996 года, которая позволяет органам гмин устанавливать цены и платежи за коммунальные услуги.

Споры из-за действующих тарифов

Авторы проекта указывают, что действующее законодательство не содержит однозначного основания для установления таких платежей. В течение последних двух лет административные суды всё чаще исходили из того, что закон о кладбищах 1959 года содержит исчерпывающий перечень разрешённых сборов: за захоронение и за продление права на могилу ещё на 20 лет.

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Из-за такого толкования под сомнением оказались платежи за углубление могилы, эксгумацию, въезд катафалка или камнеобрабатывающей компании на территорию кладбища, а также за содержание его инфраструктуры. Воеводы и суды начали признавать недействительными решения советов гмин, которыми утверждались тарифы на кладбищенские услуги. Организации местного самоуправления заявляли, что это создаёт правовую неопределённость для управляющих коммунальными кладбищами и сокращает поступления на их содержание.

Приходские кладбища изменения не затрагивают

Предложенные изменения непосредственно касаются коммунальных кладбищ, которые создаются и содержатся гминами. На конфессиональных кладбищах тарифы определяет управляющий — на практике часто настоятель прихода, иногда после консультаций с приходским советом. Такие платежи устанавливаются в правилах кладбища и не требуют решения совета гмины.

Если в гмине нет коммунального кладбища, управляющий конфессиональным кладбищем обязан похоронить также человека другого вероисповедания или неверующего на тех же условиях, в том числе финансовых, что и своих прихожан. После рассмотрения Постоянным комитетом правительственный проект должны вынести на заседание Совета министров, а затем передать в Сейм.

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