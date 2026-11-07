Президент Навроцкий отреагировал на стрельбу в Кракове — Interia
Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на сообщения о стрельбе в центре Кракова, Польша. В публикации в X он написал, что с большой обеспокоенностью воспринял сообщения о трагических событиях.
Заявление президента
Навроцкий отметил, что его мысли с жертвами, пострадавшими и их семьями. По его словам, он следит за развитием ситуации, поддерживает связь с соответствующими службами и ожидает полного выяснения обстоятельств происшествия.
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Глава Бюро национальной безопасности едет в город
Как сообщает Interia, президент также заявил, что глава Бюро национальной безопасности направляется в Краков. Издание опубликовало эту информацию как срочное сообщение и отметило, что дополнительные данные появятся позже.
В материале не приводятся подробности об обстоятельствах стрельбы. Также в нем нет данных о количестве жертв или пострадавших, их состоянии или возможных причастных к происшествию.