Prezydent Polski Karol Nawrocki zareagował na doniesienia o strzelaninie w centrum Krakowa w Polsce. We wpisie na X napisał, że z wielkim zaniepokojeniem przyjął informacje o tragicznych wydarzeniach.

Oświadczenie prezydenta

Nawrocki zaznaczył, że jego myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Jak przekazał, śledzi rozwój sytuacji, pozostaje w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuje pełnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

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Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jedzie do miasta

Jak informuje Interia, prezydent oświadczył również, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego kieruje się do Krakowa. Portal opublikował tę informację jako pilną wiadomość i zaznaczył, że dodatkowe dane pojawią się później.

W materiale nie podano szczegółów dotyczących okoliczności strzelaniny. Nie ma w nim również danych o liczbie ofiar lub poszkodowanych, ich stanie ani o osobach, które mogły być związane ze zdarzeniem.

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