自今年夏季以来，至少10个美国地方政府机构和警察部门限制或开始停止使用Flock Safety技术。TechCrunch报道称，作出这些决定是出于对大规模监控、隐私保护、数据共享和采购程序的担忧。

过去三个月，俄亥俄州门罗、纽约州纽堡、弗吉尼亚州里士满、马萨诸塞州霍普金顿和新贝德福德，以及密歇根州兰辛，均采取措施终止与Flock的合同。马萨诸塞州东布里奇沃特和格拉夫顿的警方也宣布计划放弃使用该公司的摄像头。得克萨斯州利格城居民投票反对警方继续使用Flock车牌识别器，因此这些摄像头将被拆除。

隐私与数据访问

北卡罗来纳州阿什维尔警方在该市于8月投票决定终止合同后失去了使用该技术的权限。科罗拉多州埃尔帕索县警长办公室9月表示，将停止使用Flock摄像头。警长约瑟夫·罗伊巴尔表示，该县执法人员拥有工具、训练和经验，无需这些摄像头也能追查和拘捕罪犯。

今年3月，纽约州伊萨卡市通过了一项关于终止与Flock Group合同的决议。该文件中，市政府援引了已得到证实的案例：联邦特工利用Flock基础设施获取信息，而未获得签订合同的地方政府机构的单独许可。该决议还提到，有报道称Flock据称允许美国移民和海关执法局以及烟酒枪炮及爆炸物管理局，将对自动车牌识别器数据库的查询结果用于涉及移民的调查。

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Flock的立场与限制

Flock表示，其技术有助于侦破严重犯罪、寻找嫌疑人、失踪人员和被盗车辆。该公司强调，客户拥有其数据，并决定向谁以及如何提供数据；Flock还表示，其不出售数据，也未与美国移民和海关执法局签订合同。

该公司8月宣布，将把新客户的标准数据保存期限从30天缩短至7天。它还表示，执法机构需要案件代码才能搜索数据库。美国使用的Flock摄像头超过10万个。

佛罗里达州今年夏季禁止在该州高速公路上使用车牌识别器，得克萨斯州则暂停了对Flock的州政府资助。与此同时，俄亥俄州克利夫兰延长了与该公司的合同，但开始限制与移民相关的查询，并将数据库访问权限缩小为仅限克利夫兰警方。

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