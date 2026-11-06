Co najmniej 10 lokalnych organów władzy i jednostek policji w USA od lata ograniczyło lub zaczęło wycofywać korzystanie z technologii Flock Safety. Decyzje są podejmowane z powodu obaw dotyczących masowej inwigilacji, ochrony prywatności, udostępniania danych i procedur zakupowych, informuje TechCrunch.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy kroki w celu zakończenia umów z Flock podjęły Monroe w Ohio, Newburgh w stanie Nowy Jork, Richmond w Wirginii, Hopkinton i New Bedford w Massachusetts, a także Lansing w Michigan. Policja w East Bridgewater i Grafton w Massachusetts również ogłosiła plany rezygnacji z kamer firmy. Mieszkańcy League City w Teksasie zagłosowali przeciwko dalszemu używaniu przez policję czytników tablic rejestracyjnych Flock, dlatego kamery mają zostać zdemontowane.

Prywatność i dostęp do danych

Policja w Asheville w Karolinie Północnej straciła dostęp do technologii po tym, jak miasto w sierpniu zagłosowało za zakończeniem umowy. Biuro szeryfa hrabstwa El Paso w Kolorado poinformowało we wrześniu, że przestanie używać kamer Flock. Szeryf Joseph Roybal oświadczył, że organy ścigania hrabstwa mają narzędzia, przygotowanie i doświadczenie, aby poszukiwać i zatrzymywać przestępców bez tych kamer.

W marcu miasto Ithaca w stanie Nowy Jork przyjęło rezolucję w sprawie zakończenia umowy z Flock Group. W dokumencie władze miasta powołały się na potwierdzone przypadki wykorzystywania infrastruktury Flock przez agentów federalnych do uzyskiwania informacji bez odrębnego zezwolenia lokalnego organu władzy, który zawarł umowę. W rezolucji wspomniano również o doniesieniach, że Flock rzekomo pozwalała amerykańskiej Służbie Imigracyjnej i Celnej oraz Biuru ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych wykorzystywać wyniki zapytań do bazy danych automatycznych czytników tablic rejestracyjnych w dochodzeniach dotyczących imigrantów.

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Stanowisko Flock i ograniczenia

Flock oświadczyła, że jej technologie pomagają w wykrywaniu poważnych przestępstw, odnajdywaniu podejrzanych, osób zaginionych i skradzionych pojazdów. Firma podkreśliła, że klienci są właścicielami swoich danych i decydują, komu oraz w jaki sposób je przekazywać; Flock oświadczyła również, że nie sprzedaje danych i nie ma umowy z amerykańską Służbą Imigracyjną i Celną.

W sierpniu firma ogłosiła, że dla nowych klientów skróci standardowy okres przechowywania danych z 30 do siedmiu dni. Poinformowała także, że organy ścigania potrzebują kodu sprawy, aby przeszukiwać bazę danych. W USA używa się ponad 100 tys. kamer Flock.

Floryda tego lata zakazała czytników tablic rejestracyjnych na autostradach stanowych, a Teksas zawiesił finansowanie Flock ze środków stanowych. Jednocześnie Cleveland w Ohio przedłużyło umowę z firmą, lecz zaczęło ograniczać zapytania związane z imigracją i zawęziło dostęp do bazy danych wyłącznie do policji w Cleveland.

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