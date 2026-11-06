Щонайменше 10 органів влади й поліції США обмежили Flock — TechCrunch

Щонайменше 10 місцевих органів влади та поліцейських підрозділів у США від літа обмежили або почали припиняти використання технологій Flock Safety. Рішення ухвалюють через занепокоєння масовим стеженням, захистом приватності, обміном даними та процедурами закупівель, повідомляє TechCrunch.

За останні три місяці заходів для припинення контрактів із Flock вжили Монро в Огайо, Ньюберг у штаті Нью-Йорк, Ричмонд у Вірджинії, Гопкінтон і Нью-Бедфорд у Массачусетсі, а також Лансінг у Мічигані. Поліція Іст-Бріджвотера та Графтона в Массачусетсі також оголосила про плани відмовитися від камер компанії. Жителі Ліґ-Сіті у Техасі проголосували проти подальшого використання поліцією зчитувачів номерних знаків Flock, тому камери мають демонтувати.

Приватність і доступ до даних

Поліція Ешвілла в Північній Кароліні втратила доступ до технології після того, як місто в серпні проголосувало за припинення контракту. Офіс шерифа округу Ель-Пасо в Колорадо у вересні повідомив, що припинить використовувати камери Flock. Шериф Джозеф Ройбал заявив, що правоохоронці округу мають інструменти, підготовку та досвід, щоб розшукувати й затримувати злочинців без цих камер.

У березні місто Ітака у штаті Нью-Йорк ухвалило резолюцію щодо припинення контракту з Flock Group. У документі міська влада послалася на підтверджені випадки використання інфраструктури Flock федеральними агентами для отримання інформації без окремих дозволів органу місцевої влади, який уклав контракт. Також у резолюції згадано повідомлення про те, що Flock нібито дозволяла Імміграційній та митній службі США і Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин використовувати результати запитів до бази даних автоматичних зчитувачів номерних знаків для розслідувань щодо іммігрантів.

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Позиція Flock та обмеження

Flock заявила, що її технології допомагають розкривати тяжкі злочини, знаходити підозрюваних, зниклих безвісти людей і викрадені автомобілі. Компанія наголосила, що клієнти володіють своїми даними та визначають, кому і як їх передавати; Flock також заявила, що не продає дані й не має контракту з Імміграційною та митною службою США.

У серпні компанія оголосила, що для нових клієнтів скоротить стандартний строк зберігання даних із 30 до семи днів. Вона також повідомила, що правоохоронним органам для пошуку в базі даних потрібен код справи. У США використовують понад 100 тисяч камер Flock.

Флорида цього літа заборонила зчитувачі номерних знаків на автомагістралях штату, а Техас призупинив державне фінансування Flock. Водночас Клівленд в Огайо продовжив контракт із компанією, але почав обмежувати запити, пов’язані з імміграцією, та звузив доступ до бази даних лише для поліції Клівленда.

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