Как минимум 10 местных органов власти и полицейских подразделений в США с лета ограничили или начали прекращать использование технологий Flock Safety. Решения принимаются из-за опасений по поводу массового наблюдения, защиты приватности, обмена данными и процедур закупок, сообщает TechCrunch.

За последние три месяца меры по прекращению контрактов с Flock приняли Монро в Огайо, Ньюберг в штате Нью-Йорк, Ричмонд в Виргинии, Хопкинтон и Нью-Бедфорд в Массачусетсе, а также Лансинг в Мичигане. Полиция Ист-Бриджуотера и Графтона в Массачусетсе также объявила о планах отказаться от камер компании. Жители Лиг-Сити в Техасе проголосовали против дальнейшего использования полицией считывателей номерных знаков Flock, поэтому камеры должны быть демонтированы.

Приватность и доступ к данным

Полиция Эшвилла в Северной Каролине потеряла доступ к технологии после того, как город в августе проголосовал за прекращение контракта. Офис шерифа округа Эль-Пасо в Колорадо в сентябре сообщил, что прекратит использовать камеры Flock. Шериф Джозеф Ройбал заявил, что правоохранительные органы округа располагают инструментами, подготовкой и опытом, чтобы разыскивать и задерживать преступников без этих камер.

В марте город Итака в штате Нью-Йорк принял резолюцию о прекращении контракта с Flock Group. В документе городские власти сослались на подтвержденные случаи использования инфраструктуры Flock федеральными агентами для получения информации без отдельного разрешения органа местной власти, заключившего контракт. В резолюции также упомянуты сообщения о том, что Flock якобы позволяла Службе иммиграционного и таможенного контроля США и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ использовать результаты запросов к базе данных автоматических считывателей номерных знаков для расследований в отношении иммигрантов.

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Позиция Flock и ограничения

Flock заявила, что ее технологии помогают раскрывать тяжкие преступления, находить подозреваемых, пропавших без вести людей и украденные автомобили. Компания подчеркнула, что клиенты владеют своими данными и определяют, кому и каким образом их передавать; Flock также заявила, что не продает данные и не имеет контракта со Службой иммиграционного и таможенного контроля США.

В августе компания объявила, что для новых клиентов сократит стандартный срок хранения данных с 30 до семи дней. Она также сообщила, что правоохранительным органам для поиска в базе данных необходим код дела. В США используется более 100 тыс. камер Flock.

Флорида этим летом запретила считыватели номерных знаков на автомагистралях штата, а Техас приостановил государственное финансирование Flock. В то же время Кливленд в Огайо продлил контракт с компанией, но начал ограничивать запросы, связанные с иммиграцией, и сузил доступ к базе данных только для полиции Кливленда.

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