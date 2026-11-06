波兰波兹南莱赫在里斯本进行的一场欧联杯客场比赛中以1比3负于葡萄牙本菲卡。赛后，波兹南俱乐部的西班牙中场巴勃罗·罗德里格斯表示，球队不能再让对手在比赛开局阶段进球，Interia Sport报道。

开局几分钟的问题

罗德里格斯表示，莱赫在本赛季欧联杯的四场比赛中每场都先丢球。他指出，球队不能接受这样的开局，因为在欧联杯中要为此付出代价。这名中场补充说，随着比赛推进，波兹南队开始按照自己的节奏踢球，但这还不够。

罗德里格斯强调，如果莱赫希望与其他参赛队竞争，就必须避免此类失误。同时，他认为，除导致失球的几个片段外，球队踢出了不错的足球。

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四轮过后仅积一分

四场比赛过后，莱赫仍未在欧联杯中取得胜利。球队以0比4负于水晶宫和勒沃库森，1比1战平桑德兰，也输给了本菲卡。

拿到的一分让卫冕波兰冠军排在联赛阶段积分榜第35位，即倒数第二位。在接下来的欧联杯比赛中，尼尔斯·弗雷德里克森的球队将对阵圣吉罗斯联合、费伦茨瓦罗斯、SC União Torreense和克里特岛OFI。国家队比赛日间歇前，莱赫将在波兰联赛中对阵卢宾扎格文比耶。

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