Polski Lech Poznań przegrał 1:3 z portugalską Benficą w wyjazdowym meczu Ligi Europy w Lizbonie. Po spotkaniu hiszpański pomocnik poznańskiego klubu Pablo Rodríguez oświadczył, że zespół nie może dalej pozwalać rywalom na zdobywanie bramek na początku spotkań, informuje Interia Sport.

Problem pierwszych minut

Według Rodrígueza Lech stracił pierwszego gola w każdym z czterech meczów obecnej edycji Ligi Europy. Zaznaczył, że zespół nie może sobie pozwalać na taki początek, ponieważ w Lidze Europy trzeba za to zapłacić. Pomocnik dodał, że wraz z rozwojem gry poznaniacy zaczęli grać w swoim rytmie, jednak okazało się to niewystarczające.

Rodríguez podkreślił, że Lech musi unikać takich błędów, jeśli chce rywalizować z innymi uczestnikami turnieju. Jednocześnie uważa, że zespół pokazał dobry futbol poza epizodami, które doprowadziły do utraty bramek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jeden punkt po czterech kolejkach

Po czterech meczach Lech wciąż nie odniósł zwycięstwa w Lidze Europy. Zespół przegrał 0:4 z Crystal Palace i Bayerem Leverkusen, zremisował 1:1 z Sunderlandem, a także uległ Benfice.

Jeden zdobyty punkt pozostawia aktualnych mistrzów Polski na 35., przedostatnim miejscu w tabeli fazy ligowej. W kolejnych meczach Ligi Europy zespół Nielsa Frederiksena ma zagrać z Unionem Saint-Gilloise, Ferencvárosem, SC União Torreense i OFI z Krety. Przed przerwą na mecze reprezentacji Lech rozegra spotkanie ligi polskiej z Zagłębiem Lubin.

Czytaj nas na