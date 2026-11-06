Białoruskie władze wpisały na listę poszukiwanych cztery dziennikarki białoruskiej redakcji Deutsche Welle: Olhę Kapustinę, Alaksandrę Bahusłauską, Ulanę Babajed i Kacjarynę Kżyżanouską. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na oświadczenie niemieckiego nadawcy międzynarodowego.

Poszukiwane na Białorusi i w Rosji

Według Deutsche Welle wszystkie cztery pracownice są również poszukiwane w Federacji Rosyjskiej, państwie-agresorze. W kwietniu 2024 roku białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uznało DW Belarus za „organizację ekstremistyczną”, co doprowadziło do całkowitego zakazu treści nadawcy w kraju.

Białoruskie władze twierdzą, że programy DW rzekomo stanowią zagrożenie dla suwerenności narodowej i bezpieczeństwa publicznego, a także dyskredytują urzędników państwowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja Deutsche Welle

Dyrektorka generalna Deutsche Welle Barbara Massing nazwała wpisanie na listę poszukiwanych niedopuszczalną próbą kryminalizacji niezależnego dziennikarstwa i zastraszania dziennikarzy za wykonywanie przez nich pracy. Oświadczyła, że nadawca wspiera swoje pracownice i będzie nadal dostarczać mieszkańcom Białorusi niezależne i wiarygodne informacje.

Deutsche Welle zaznaczyła, że współpraca z redakcją na Białorusi może być uznana za przestępstwo, a osobom przekazującym jej informacje może grozić wieloletnie więzienie. Według informacji dostępnych nadawcy, wpisanie na listę poszukiwanych jest także związane z postępowaniami karnymi na podstawie artykułu 361 Kodeksu karnego Białorusi w sprawie domniemanego udziału w organizacjach uznanych za „ekstremistyczne”.

Czytaj nas na