Airbus poinformował o zakończeniu w Manching w Niemczech procesu dopuszczenia do eksploatacji zmodyfikowanego samolotu A320 ATRA wyposażonego w radar Eurofighter Common Radar System Mark 1. Ostatnie loty potwierdziły, że samolot i radar mogą działać w powietrzu zgodnie z przeznaczeniem, donosi AeroTime, powołując się na Airbus.

A320 ATRA będzie działać w zakładzie Airbusa w Manching jako latające laboratorium do dalszego rozwoju i walidacji radaru ECRS Mk1. System jest opracowywany dla niemieckich i hiszpańskich myśliwców Eurofighter. Samolot otrzymał spiczastą sekcję nosową Eurofightera, zaprojektowaną i zmontowaną przez inżynierów Airbusa w Manching.

Latające laboratorium A320

ATRA, czyli Advanced Technology Research Aircraft, należy do Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej DLR. Pierwszy lot z nową sekcją nosową wykonał 21 stycznia 2025 roku z lotniska DLR w Brunszwiku. Zespoły Airbus Defence and Space oraz Airbus Commercial Aircraft przebudowały przednią część kadłuba i wzmocniły konstrukcję samolotu, aby zainstalować sekcję nosową.

Na pokładzie poprowadzono setki metrów kabli do transmisji danych oraz zainstalowano systemy chłodzenia cieczą i powietrzem, aby regulować temperaturę radaru. Stanowiska pracy w kabinie umożliwiają inżynierom monitorowanie działania systemu w czasie rzeczywistym oraz ocenę nowych wersji oprogramowania i funkcji radaru.

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Kierownik projektu radaru E-Scan w Airbusie, Thomas Hirsch, wyjaśniał w styczniu 2025 roku, że A320 ATRA ma znacznie krótszą procedurę dopuszczenia do lotów i może pozostawać w powietrzu dłużej niż Eurofighter. Daje to więcej czasu na testy w rzeczywistych warunkach lotu bez wykorzystywania samolotu bojowego.

Radar dla Eurofightera

Radar ECRS Mk1 z aktywną anteną z elektronicznym skanowaniem jest opracowywany przez Hensoldt i Indra na podstawie kontraktu z Airbus Defence and Space. Ma wzmocnić możliwości Eurofightera w zadaniach powietrze–powietrze, a kolejne aktualizacje oprogramowania mają dodać rozszerzone funkcje powietrze–powierzchnia oraz walki elektronicznej.

W czerwcu 2025 roku Hensoldt poinformował o produkcji pierwszych radarów ze zmodernizowanym procesorem, systemem zasilania i systemem sterowania anteną. Do 8 czerwca 2026 roku Hensoldt i Indra rozpoczęły testy systemu na celach dostępnych podczas prób oraz celach kooperacyjnych przed planowanymi testami w powietrzu.

ECRS Mk1 jest przeznaczony dla 38 niemieckich Eurofighterów w ramach programu Quadriga oraz hiszpańskich samolotów Halcón I. W październiku 2025 roku Hensoldt potwierdził również wyposażenie w ten system 20 myśliwców Eurofighter Tranche 5 zamówionych przez Niemcy. Instalacja radaru na samolotach Quadriga i dostawy do Niemiec oraz Hiszpanii są planowane na 2027 rok.

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