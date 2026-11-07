Firma Proxima Fusion chce jako pierwsza uruchomić pilotażową instalację energetyki termojądrowej i dąży do osiągnięcia dodatniego bilansu energetycznego na początku lat 30. XXI wieku. Poinformował o tym Sortino, jak podaje CNBC.

Prostota eksploatacji

Według Sortino kluczem do rentowności przyszłej instalacji ma być jak najprostsza eksploatacja. Zaznaczył, że złożoność może pozostać na etapach projektowania i produkcji, jednak sama instalacja powinna być prosta w obsłudze.

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Konkurencja i dostawy

Wśród konkurentów Proxima Fusion CNBC wymienia amerykańskie Commonwealth Fusion Systems, wspierane również przez Google, oraz Helion Energy, a także kanadyjską General Fusion. W Chinach działa kilka firm przy wsparciu państwa, w tym China Fusion Energy Co., podczas gdy japoński sektor jest prowadzony przez tokijską Helical Fusion.

Anne Mettler z Catalyse Europe podkreśliła, że łańcuchy dostaw dla energetyki termojądrowej należy tworzyć z wyprzedzeniem. Jej zdaniem przywództwo Europy w tej technologii będzie zależało od budowy takiego łańcucha przemysłowego, a samej technologii nie da się szybko uruchomić jedną decyzją.

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