Компания Proxima Fusion стремится первой запустить пилотную установку для термоядерной энергетики и нацелена на достижение чистого прироста энергии в начале 2030-х годов. Об этом заявил Сортино, сообщает CNBC.

Простота эксплуатации

По словам Сортино, ключом к прибыльности будущей установки должна стать максимально простая эксплуатация. Он отметил, что сложность может сохраняться на этапах проектирования и производства, однако саму установку необходимо сделать простой в работе.

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Конкуренция и поставки

Среди конкурентов Proxima Fusion CNBC называет американские Commonwealth Fusion Systems, которую также поддерживает Google, и Helion Energy, а также канадскую General Fusion. В Китае действуют несколько компаний при государственной поддержке, в частности China Fusion Energy Co., тогда как японское направление возглавляет токийская Helical Fusion.

Анн Меттлер из Catalyse Europe подчеркнула, что цепочки поставок для термоядерной энергетики необходимо создавать заранее. По ее словам, лидерство Европы в этой технологии будет зависеть от построения такой промышленной цепочки, а саму технологию невозможно быстро запустить одним решением.

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