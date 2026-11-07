Pakistańska Komisja Wyborcza zajęła się doniesieniami o możliwym naruszeniu kodeksu postępowania przez ministra informacji Attaullaha Tarara podczas kampanii wyborczej w okręgu NA-77 w Gujranwali. Informuje o tym Dawn.

Kontrola kampanii

W komunikacie prasowym organ wyborczy podał, że według doniesień mediów Tarar przybył do okręgu helikopterem i przemawiał na wydarzeniu kampanijnym, popierającym Rashida Bashira Virka. Virk jest kandydatem w wyborach uzupełniających w okręgu NA-77, czyli Gujranwala-I.

Kodeks postępowania zabrania urzędnikom, w tym ministrom federalnym, udziału w działalności kampanijnej. Komisja zażądała raportów od urzędników okręgowych odpowiedzialnych za monitorowanie i przeprowadzanie wyborów, aby wyjaśnić okoliczności. Ministrowi nakazano również osobiste stawienie się przed komisją.

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Wybory uzupełniające 8 listopada

Komisja Wyborcza oświadczyła, że może odroczyć ogłoszenie wyniku w okręgu do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie. Głosowanie w NA-77 oraz w okręgu Zgromadzenia Prowincjonalnego Pendżabu PP-203 w Sahiwalu zaplanowano na 8 listopada.

Mandat w NA-77 stał się wakujący po śmierci 11 września pięciokrotnego parlamentarzysty Chaudhry’ego Mehmooda Bashira Virka, który od dłuższego czasu chorował. Rashid Bashir Virk jest jego synem i jednym z kandydatów w wyborach uzupełniających.

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