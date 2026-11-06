白俄罗斯通缉四名DW记者——《明镜》周刊

白俄罗斯当局宣布通缉德国之声白俄罗斯语编辑部的四名女记者：奥莉加·卡普斯季娜、亚历山德拉·博古斯拉夫斯卡娅、乌莉娅娜·巴巴耶德和卡恰琳娜·克雷扎诺夫斯卡娅。据德国国际广播机构发表的声明，《明镜》周刊报道。

在白俄罗斯和俄罗斯被通缉

据德国之声称，这四名员工也被俄罗斯联邦——侵略国——通缉。2024年4月，白俄罗斯内务部将DW Belarus认定为“极端主义组织”，导致该广播机构的内容在该国被全面禁止。

白俄罗斯当局声称，DW的节目据称对国家主权和公共安全构成威胁，并诋毁政府官员。

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德国之声的回应

德国之声总干事芭芭拉·马辛称，将她们列入通缉名单是试图将独立新闻工作刑事化、并因记者履行工作职责而恐吓她们的不可接受之举。她表示，该广播机构支持其员工，并将继续向白俄罗斯居民提供独立且可靠的信息。

德国之声指出，与其在白俄罗斯的编辑部合作可能被视为犯罪，向其提供信息的人可能面临多年监禁。根据该广播机构掌握的信息，通缉还与依据白俄罗斯刑法第361条就涉嫌参与被认定为“极端主义”的组织而展开的刑事诉讼有关。

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