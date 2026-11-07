台湾启动CCS场址发展计划——《台北时报》

台湾环境部启动了碳捕集与封存（CCS）场址发展计划，并正对此进行战略环境评估。该计划旨在确定适合此类项目的区域、防止空间利用冲突、确保长期封存的安全性并降低环境风险。《台北时报》报道。

环境部周三就该计划举行了专家咨询会议。该计划由气候变化署于去年制定。根据评估声明草案，CCS潜在区域计划主要在台湾西海岸附近水域的深层咸水含水层中确定。

潜在场址的限制

法律界定为保护区、生态敏感区或限制开发的地区将被排除在可能场址清单之外。气候变化署署长蔡玲怡表示，在2023年2月15日公布《气候变化因应法》后，CCS被纳入台湾气候立法。

她表示，环境部既负责发展CCS，也负责环境保护。尽管法律没有明确要求，该部门仍自愿启动了对场址的战略评估。两年前，这项研究委托给台湾大学环境工程研究所的一个团队。2月，环境部规定所有CCS发展项目均须进行战略环境评估。

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专家和公众的意见

专家积极评价了开展战略评估，但强调必须严格控制二氧化碳泄漏风险。他们认为，CO₂进入水体可能影响地下水水质，而泄漏至空气中则可能导致呼吸困难。

专家还建议评估为实现到2035年减少600万吨二氧化碳当量的目标需要多少个CCS场址。这一目标纳入中央政府去年启动的通过碳捕集、利用与封存减少排放的行动计划。

苗栗县环境保护协会会长陈志忠呼吁在战略评估中更明确地划定潜在区域，并公开苗栗CCS示范场址的技术方法和实施进展。他还建议建立针对计划项目的早期通知机制，以便当地居民提出异议。

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