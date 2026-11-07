Тайвань запустил план развития площадок CCS — Taipei Times

Министерство окружающей среды Тайваня запустило план развития площадок для улавливания и хранения углерода (CCS) и проводит по нему стратегическую экологическую оценку. План должен определить территории, пригодные для таких проектов, предотвратить конфликты при использовании пространства, обеспечить безопасность долгосрочного хранения и снизить экологические риски. Об этом сообщает Taipei Times.

В среду министерство провело экспертную консультативную встречу по поводу плана, который в прошлом году подготовила Администрация по изменению климата. Согласно проекту заявления для оценки, потенциальные зоны для CCS планируют определять преимущественно в глубоких солёных водоносных горизонтах в водах у западного побережья Тайваня.

Ограничения для потенциальных площадок

Из перечня возможных участков будут исключать территории, которые законодательство определяет как заповедные, экологически чувствительные или ограниченные для застройки. Генеральный директор Администрации по изменению климата Цай Лин-и заявила, что CCS включили в климатическое законодательство Тайваня после обнародования 15 февраля 2023 года Закона о реагировании на изменение климата.

По её словам, министерство отвечает как за развитие CCS, так и за защиту окружающей среды. Ведомство добровольно инициировало стратегическую оценку площадок, хотя закон прямо этого не требовал. Исследование два года назад поручили команде Института инженерии окружающей среды Национального университета Тайваня. В феврале министерство установило требование проводить стратегическую экологическую оценку для всех проектов развития CCS.

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Замечания экспертов и общественности

Эксперты положительно оценили проведение стратегической оценки, но подчеркнули необходимость строго контролировать риски утечки углекислого газа. По их мнению, попадание CO₂ в воду может влиять на качество подземных вод, а утечки в воздух — вызывать затруднения дыхания.

Эксперты также предложили оценить, сколько площадок CCS необходимо для достижения цели по сокращению 6 млн тонн CO₂-эквивалента к 2035 году. Эта цель предусмотрена планом действий по сокращению выбросов посредством улавливания, использования и хранения углерода, который центральное правительство запустило в прошлом году.

Президент Ассоциации защиты окружающей среды уезда Мяоли Чэнь Чи-чжун призвал более чётко обозначить потенциальные зоны в стратегической оценке и обнародовать технические методы и статус реализации демонстрационной площадки CCS в Мяоли. Он также предложил создать механизм раннего информирования о планируемых проектах, чтобы местные жители могли высказывать возражения.

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