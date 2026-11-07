Тайвань запустив план розвитку майданчиків CCS — Taipei Times

Міністерство довкілля Тайваню запустило план розвитку майданчиків для уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) і проводить щодо нього стратегічну екологічну оцінку. План має визначити території, придатні для таких проєктів, запобігти конфліктам у використанні простору, забезпечити безпеку довгострокового зберігання та зменшити екологічні ризики. Про це повідомляє Taipei Times.

Експертну консультативну зустріч щодо плану, який торік підготувала Адміністрація зі зміни клімату, міністерство провело в середу. Згідно з проєктом заяви для оцінки, потенційні зони для CCS планують визначати переважно в глибоких солоних водоносних горизонтах у водах біля західного узбережжя Тайваню.

Обмеження для потенційних майданчиків

Із переліку можливих ділянок виключатимуть території, які законодавство визначає як заповідні, екологічно чутливі або обмежені для забудови. Генеральна директорка Адміністрації зі зміни клімату Цай Лін-і заявила, що CCS включили до кліматичного законодавства Тайваню після оприлюднення 15 лютого 2023 року Закону про реагування на зміну клімату.

За її словами, міністерство відповідальне і за розвиток CCS, і за захист довкілля. Відомство добровільно ініціювало стратегічну оцінку майданчиків, хоча закон прямо цього не вимагав. Дослідження два роки тому доручили команді Інституту інженерії довкілля Національного університету Тайваню. У лютому міністерство встановило вимогу проводити стратегічну екологічну оцінку для всіх проєктів розвитку CCS.

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Зауваження експертів і громадськості

Експерти позитивно оцінили проведення стратегічної оцінки, але наголосили на необхідності суворо контролювати ризики витоку вуглекислого газу. На їхню думку, потрапляння CO₂ у воду може впливати на якість підземних вод, а витоки в повітря — спричиняти утруднення дихання.

Також експерти запропонували оцінити, скільки CCS-майданчиків необхідно для досягнення цілі зі скорочення 6 млн тонн CO₂-еквіваленту до 2035 року. Ця мета передбачена планом дій зі скорочення викидів через уловлювання, використання та зберігання вуглецю, який центральний уряд запустив торік.

Президент Асоціації захисту довкілля повіту Мяолі Чень Чі-чжун закликав чіткіше окреслити потенційні зони у стратегічній оцінці та оприлюднити технічні методи й стан реалізації демонстраційного CCS-майданчика в Мяолі. Він також запропонував створити механізм раннього інформування про заплановані проєкти, щоб місцеві жителі могли висловлювати заперечення.

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