Tajwan uruchomił plan rozwoju lokalizacji CCS — Taipei Times

Ministerstwo Środowiska Tajwanu uruchomiło plan rozwoju lokalizacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz prowadzi dla niego strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Plan ma określić obszary odpowiednie dla takich projektów, zapobiegać konfliktom w wykorzystaniu przestrzeni, zapewnić bezpieczeństwo długoterminowego składowania i zmniejszyć ryzyko dla środowiska. Informuje o tym Taipei Times.

W środę ministerstwo przeprowadziło eksperckie spotkanie konsultacyjne dotyczące planu, który w ubiegłym roku przygotowała Administracja ds. Zmian Klimatu. Zgodnie z projektem oświadczenia do oceny potencjalne strefy CCS mają być wyznaczane przede wszystkim w głębokich słonych warstwach wodonośnych na wodach u zachodnich wybrzeży Tajwanu.

Ograniczenia dla potencjalnych lokalizacji

Z wykazu możliwych terenów będą wykluczane obszary, które ustawodawstwo określa jako chronione, wrażliwe ekologicznie lub objęte ograniczeniami zabudowy. Dyrektorka generalna Administracji ds. Zmian Klimatu Tsai Lin-yi oświadczyła, że CCS włączono do tajwańskiego ustawodawstwa klimatycznego po ogłoszeniu 15 lutego 2023 roku ustawy o reagowaniu na zmianę klimatu.

Jak powiedziała, ministerstwo odpowiada zarówno za rozwój CCS, jak i za ochronę środowiska. Urząd dobrowolnie zainicjował strategiczną ocenę lokalizacji, choć prawo nie wymagało tego wprost. Badanie dwa lata temu zlecono zespołowi z Instytutu Inżynierii Środowiska Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego. W lutym ministerstwo wprowadziło wymóg przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich projektów rozwoju CCS.

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Uwagi ekspertów i społeczeństwa

Eksperci pozytywnie ocenili przeprowadzenie strategicznej oceny, ale podkreślili konieczność ścisłego kontrolowania ryzyka wycieków dwutlenku węgla. Ich zdaniem przedostawanie się CO₂ do wody może wpływać na jakość wód gruntowych, a wycieki do powietrza mogą powodować trudności w oddychaniu.

Eksperci zaproponowali również ocenę, ile lokalizacji CCS jest potrzebnych do osiągnięcia celu redukcji 6 mln ton ekwiwalentu CO₂ do 2035 roku. Cel ten przewiduje plan działań na rzecz redukcji emisji poprzez wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla, który rząd centralny uruchomił w ubiegłym roku.

Prezes Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Powiatu Miaoli Chen Chi-chung wezwał do wyraźniejszego określenia potencjalnych stref w strategicznej ocenie oraz do upublicznienia metod technicznych i stanu realizacji demonstracyjnej lokalizacji CCS w Miaoli. Zaproponował także utworzenie mechanizmu wczesnego informowania o planowanych projektach, aby miejscowi mieszkańcy mogli zgłaszać sprzeciw.

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