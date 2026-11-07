Израильские силы закрыли мечеть Ибрагима в Хевроне на оккупированном Западном берегу для палестинских верующих. Ограничения ввели с пятницы после обеда до 22:00 субботы в связи с ежегодным иудейским религиозным почитанием Сарры, жены пророка Авраама.

Палестинское министерство по делам религиозных пожертвований сообщило, что верующим и работникам мечети запретили доступ к святыне, а призыв к молитве приостановили. Как сообщает Al Jazeera, директор мечети Моатаз Абу Снейне заявил, что израильские власти планировали открыть молитвенные залы и дворы комплекса только для израильтян.

Ограничения в Старом городе

Израильские военные также усилили контроль на контрольно-пропускных пунктах и ограничили передвижение в Старом городе Хеврона, где расположена мечеть. Из-за этого некоторые жители не могли попасть в свои дома или покинуть их.

Израильские силы сообщили The Jerusalem Post, что ожидают около 20 тысяч посетителей во время праздника. На месте развернули сотни сотрудников служб безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Статус святыни

Мечеть Ибрагима, известная иудеям как Пещера патриархов, является святыней для мусульман и иудеев. Обе религиозные традиции почитают ее как место захоронения пророка Авраама и членов его семьи.

Согласно Хевронскому соглашению 1997 года между Израилем и Палестинской администрацией, Израиль получил контроль над безопасностью в Старом городе, тогда как палестинский муниципалитет Хеврона сохранил полномочия в сфере планирования и строительства. В июне министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил о переходе этих полномочий.

Закрытие мечети произошло через несколько дней после завершения 10-дневной осады Хеврона израильскими силами. По данным Al Jazeera, она сопровождалась сотнями арестов, сносом 15 домов и принудительным перемещением более 3 300 палестинцев.

Читай нас в