Дженис Тьен вышла в финал Chennai Open — Interia Sport

Индонезийская теннисистка Дженис Тьен вышла в финал турнира WTA 250 Chennai Open в индийском Ченнаи. В полуфинале первая сеяная соревнований обыграла американку Робин Монтгомери со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 83 минуты, сообщает Interia Sport.

Преимущество первой сеяной

В первом сете Тьен сделала брейк при счете 2:1, а затем еще раз выиграла гейм на подаче соперницы и повела 5:1. После этого Монтгомери взяла два гейма подряд, однако индонезийская теннисистка довела партию до победы — 6:3.

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Во втором сете при счете 3:2 Монтгомери имела два брейк-пойнта на подаче соперницы, но не реализовала ни один из них. Вскоре американка сама потеряла подачу. Тьен выиграла следующий гейм на своей подаче, не отдав ни одного очка, а затем завершила партию со счетом 6:4.

Возможная соперница Магды Линетт

На момент завершения матча Тьен и Монтгомери польская теннисистка Магда Линетт еще должна была сыграть свой полуфинал против Анастасии Захаровой. До этого Линетт победила Алону Фалей, Моюку Утидзиму и Май Хонтаму. Тьен является действующей чемпионкой Chennai Open и ранее не встречалась с Линетт в одиночном разряде.

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