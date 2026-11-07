Janice Tjen awansowała do finału Chennai Open — Interia Sport

Indonezyjska tenisistka Janice Tjen awansowała do finału turnieju WTA 250 Chennai Open w indyjskim Ćennaju. W półfinale najwyżej rozstawiona zawodniczka pokonała Amerykankę Robin Montgomery 6:3, 6:4. Mecz trwał 83 minuty, informuje Interia Sport.

Przewaga najwyżej rozstawionej zawodniczki

W pierwszym secie Tjen przełamała przy stanie 2:1, a następnie po raz kolejny wygrała gema przy podaniu rywalki i objęła prowadzenie 5:1. Montgomery potem wygrała dwa gemy z rzędu, jednak indonezyjska tenisistka doprowadziła partię do zwycięstwa 6:3.

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W drugim secie przy stanie 3:2 Montgomery miała dwa break pointy przy podaniu rywalki, ale nie wykorzystała żadnego z nich. Wkrótce potem Amerykanka sama straciła podanie. Tjen wygrała kolejnego gema przy własnym serwisie bez straty punktu, a następnie zakończyła partię wynikiem 6:4.

Możliwa rywalka Magdy Linette

W momencie zakończenia meczu Tjen z Montgomery polska tenisistka Magda Linette miała jeszcze rozegrać swój półfinał z Anastazją Zacharową. Linette wcześniej pokonała Alonę Falei, Moyukę Uchijimę i Mai Hontamę. Tjen jest obecną mistrzynią Chennai Open, a w grze pojedynczej wcześniej nie spotkała się z Linette.

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