Siły izraelskie zamknęły Meczet Ibrahima w Hebronie na okupowanym Zachodnim Brzegu dla palestyńskich wiernych. Ograniczenia wprowadzono od piątkowego popołudnia do godziny 22:00 w sobotę w związku z corocznym żydowskim upamiętnieniem religijnym Sary, żony proroka Abrahama.

Palestyńskie ministerstwo ds. fundacji religijnych poinformowało, że wiernym i pracownikom meczetu zakazano dostępu do świątyni, a wezwanie do modlitwy zawieszono. Jak podaje Al Jazeera, dyrektor meczetu Moataz Abu Sneineh oświadczył, że władze izraelskie planowały otworzyć sale modlitewne i dziedzińce kompleksu wyłącznie dla Izraelczyków.

Ograniczenia na Starym Mieście

Izraelskie wojsko zaostrzyło również kontrole na punktach kontrolnych i ograniczyło przemieszczanie się na Starym Mieście w Hebronie, gdzie znajduje się meczet. W rezultacie niektórzy mieszkańcy nie mogli dostać się do swoich domów ani ich opuścić.

Siły izraelskie poinformowały The Jerusalem Post, że spodziewają się około 20 tysięcy odwiedzających podczas święta. Na miejscu rozmieszczono setki pracowników służb bezpieczeństwa.

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Status świątyni

Meczet Ibrahima, znany Żydom jako Grota Patriarchów, jest świętym miejscem dla muzułmanów i Żydów. Obie tradycje religijne czczą go jako miejsce pochówku proroka Abrahama i członków jego rodziny.

Na mocy porozumienia hebronskiego z 1997 roku między Izraelem a Autonomią Palestyńską Izrael uzyskał kontrolę nad bezpieczeństwem na Starym Mieście, podczas gdy palestyńska gmina Hebron zachowała uprawnienia w zakresie planowania i budownictwa. W czerwcu izraelski minister finansów Becalel Smotrich ogłosił przejęcie tych uprawnień.

Zamknięcie meczetu nastąpiło kilka dni po zakończeniu 10-dniowego oblężenia Hebronu przez siły izraelskie. Według Al Jazeery towarzyszyły mu setki aresztowań, wyburzenie 15 domów i przymusowe przesiedlenie ponad 3 300 Palestyńczyków.

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