以色列军队关闭了位于被占领约旦河西岸希伯伦的易卜拉欣清真寺，禁止巴勒斯坦信徒进入。因每年纪念先知亚伯拉罕之妻撒拉的犹太宗教活动，相关限制自周五下午起实施至周六22时。

巴勒斯坦宗教捐赠事务部表示，信徒和清真寺工作人员被禁止进入这一圣地，宣礼也被暂停。正如半岛电视台报道，清真寺负责人莫阿塔兹·阿布·斯内内称，以色列当局计划仅向以色列人开放该建筑群的祈祷大厅和庭院。

旧城的限制措施

以色列军方还加强了检查站管控，并限制人员在清真寺所在地希伯伦旧城内通行。因此，一些居民无法进入或离开自己的家。

以色列军队向《耶路撒冷邮报》表示，预计节日期间将有约2万名访客。现场部署了数百名安全人员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

圣地的地位

易卜拉欣清真寺在犹太人中被称为先祖洞，是穆斯林和犹太人的圣地。两种宗教传统都将其尊为先知亚伯拉罕及其家族成员的安葬地。

根据以色列与巴勒斯坦民族权力机构于1997年达成的《希伯伦协议》，以色列获得了对旧城安全事务的控制权，而希伯伦巴勒斯坦市政府保留了规划和建设方面的权力。今年6月，以色列财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫宣布接管这些权力。

清真寺关闭发生在以色列军队对希伯伦实施10天围困结束数日后。据半岛电视台报道，围困期间发生了数百起逮捕、15所房屋被拆除，并有超过3,300名巴勒斯坦人被迫流离失所。

关注我们在