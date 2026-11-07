三星已开始向更多设备推送 One UI 9 更新。新版界面增加了相机、手势控制、多任务处理、隐私和文档处理工具，Engadget 报道。

Quick Panel 的变化包括独立的深色模式按钮、更灵活的元素尺寸调整功能（包括媒体播放器小组件），以及通过拖动快捷方式改变其排列顺序。用户还可以通过 Good Lock 模块，在状态栏中启用当前 Wi-Fi 或移动网络速度显示。

相机、网络摄像头和扫描仪

One UI 9 提供 24MP 分辨率选项，补充了 12MP 和 50MP 模式。该选项可通过 Good Lock 中的 Camera Assistant 模块启用。此外，智能手机可通过 USB 直接连接到电脑，并选择 Webcam 模式，以便在视频通话中使用手机摄像头。

新的 AI 工具 My Fan Cam 可更改视频宽高比，并围绕所选对象裁剪视频。照片编辑器也获得了改进的对象移除工具，可自动识别画面中不需要的元素。

更新后的文档扫描仪应能校正页面的失真、折痕和弯曲。Finger Eraser 功能旨在去除手指阴影，扫描仪对眩光和摩尔纹的补偿能力也有所提升。

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手势、多任务处理和隐私

Bixby 设置中提供 Gesture Wake-up 功能：将智能手机靠近嘴唇并开始说话即可激活助手。通过 Home Up 模块，用户可使用个性化多指手势，并可为其分配最多五项操作。

One UI 9 允许同时在屏幕上放置最多三个应用程序。图库获得了 AI 截图分类功能，包括按二维码、收据和登机牌进行分类，以及关键词搜索。

状态栏中还出现了蓝色隐私指示器，用于显示当前正在传输位置信息的应用程序，并可快速进入相关权限管理。Now nudge 推荐系统如今不仅显示在消息中，还会显示在通知中，并以浮动按钮形式出现。其运行需要启用 Personal Data Intelligence。

游戏工具

在游戏过程中，可从屏幕左边缘通过手势调出 Game Booster 面板。该面板可访问性能设置、CPU 和 GPU 监控、显示屏灵敏度及屏幕录制功能。用户还可在 Game Booster 中屏蔽带有天气或股市信息的 Bixby 打断通知。

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