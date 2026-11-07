Samsung rozpoczął udostępnianie aktualizacji One UI 9 na większej liczbie urządzeń. Nowa wersja nakładki dodaje narzędzia dla aparatu, sterowania gestami, wielozadaniowości, prywatności i przetwarzania dokumentów, podaje Engadget.

Wśród zmian w Quick Panel znajdują się osobny przycisk trybu ciemnego, bardziej elastyczna zmiana rozmiaru elementów, w tym widżetu odtwarzacza multimediów, a także przeciąganie skrótów w celu zmiany ich kolejności. Za pośrednictwem modułów Good Lock użytkownicy mogą również włączyć wyświetlanie aktualnej prędkości Wi-Fi lub internetu mobilnego na pasku stanu.

Aparat, kamera internetowa i skaner

One UI 9 oferuje opcję rozdzielczości 24 MP, która uzupełnia tryby 12 i 50 MP. Można ją aktywować przez moduł Camera Assistant w Good Lock. Ponadto smartfon można bezpośrednio podłączyć do komputera przez USB i wybrać tryb Webcam, aby używać aparatu telefonu podczas rozmów wideo.

Nowe narzędzie My Fan Cam oparte na AI pozwala zmieniać proporcje obrazu wideo i kadrować nagranie wokół wybranego obiektu. Edytor zdjęć otrzymał również ulepszone narzędzie do usuwania obiektów, które może automatycznie wykrywać niepożądane elementy w kadrze.

Zaktualizowany skaner dokumentów ma korygować zniekształcenia, zagięcia i wygięcia stron. Funkcja Finger Eraser jest przeznaczona do usuwania cieni od palców, a skaner lepiej kompensuje także odblaski i morę.

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Gesty, wielozadaniowość i prywatność

W ustawieniach Bixby dostępna jest funkcja Gesture Wake-up: asystenta można aktywować, zbliżając smartfon do ust i zaczynając mówić. Za pośrednictwem modułu Home Up dostępne są spersonalizowane gesty wieloma palcami, do których można przypisać do pięciu działań.

One UI 9 pozwala jednocześnie umieścić na ekranie do trzech aplikacji. Galeria otrzymała kategoryzację zrzutów ekranu przez AI — między innymi według kodów QR, paragonów i kart pokładowych — oraz wyszukiwanie według słów kluczowych.

Na pasku stanu pojawił się również niebieski wskaźnik prywatności, który pokazuje aplikacje obecnie przekazujące dane o lokalizacji i zapewnia szybkie przejście do zarządzania odpowiednimi uprawnieniami. System rekomendacji Now nudge jest teraz wyświetlany nie tylko w wiadomościach, ale także w powiadomieniach i jako pływający przycisk. Do jego działania należy włączyć Personal Data Intelligence.

Narzędzia dla graczy

Podczas gry panel Game Booster można wywołać gestem od lewej krawędzi ekranu. Zapewnia on dostęp do ustawień wydajności, monitorowania CPU i GPU, czułości wyświetlacza oraz nagrywania ekranu. W Game Booster można także zablokować przerwania Bixby z powiadomieniami o pogodzie lub giełdzie.

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