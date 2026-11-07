Samsung начала распространять обновление One UI 9 на большее число устройств. Новая версия оболочки добавляет инструменты для камеры, управления жестами, многозадачности, конфиденциальности и обработки документов, сообщает Engadget.

Среди изменений в Quick Panel — отдельная кнопка темного режима, более гибкое изменение размера элементов, в том числе виджета медиаплеера, а также перетаскивание ярлыков для изменения их порядка. Через модули Good Lock пользователи также могут включить отображение текущей скорости Wi-Fi или мобильного интернета в строке состояния.

Камера, веб-камера и сканер

One UI 9 предлагает вариант разрешения 24 Мп, дополняющий режимы 12 и 50 Мп. Его можно активировать через модуль Camera Assistant в Good Lock. Кроме того, смартфон можно напрямую подключить к компьютеру через USB и выбрать режим Webcam для использования камеры телефона в видеозвонках.

Новый инструмент My Fan Cam на основе ИИ позволяет изменять соотношение сторон видео и кадрировать ролик вокруг выбранного объекта. Редактор фотографий также получил усовершенствованное средство удаления объектов, которое может автоматически определять нежелательные элементы в кадре.

Обновленный сканер документов должен исправлять искажения, складки и изгибы страниц. Функция Finger Eraser предназначена для удаления теней от пальцев, а также сканер лучше компенсирует блики и муар.

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Жесты, многозадачность и конфиденциальность

В настройках Bixby доступна функция Gesture Wake-up: ассистента можно активировать, поднеся смартфон к губам и начав говорить. Через модуль Home Up доступны персонализированные жесты несколькими пальцами, для которых можно назначить до пяти действий.

One UI 9 позволяет одновременно размещать на экране до трех приложений. Галерея получила ИИ-категоризацию скриншотов — в частности, по QR-кодам, чекам и посадочным талонам — и поиск по ключевым словам.

В строке состояния также появился синий индикатор конфиденциальности, который показывает приложения, в данный момент передающие данные о местоположении, и обеспечивает быстрый переход к управлению соответствующими разрешениями. Система рекомендаций Now nudge теперь отображается не только в сообщениях, но и в уведомлениях и в виде плавающей кнопки. Для ее работы необходимо включить Personal Data Intelligence.

Инструменты для игр

Во время игры панель Game Booster можно вызвать жестом от левого края экрана. Она дает доступ к настройкам производительности, мониторингу CPU и GPU, чувствительности дисплея и записи экрана. В Game Booster также можно заблокировать прерывания Bixby с уведомлениями о погоде или фондовом рынке.

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