奥地利施瓦茨米尔茨费尔纳冰川失去冰川地位——《明镜周刊》

阿尔高阿尔卑斯山奥地利一侧的施瓦茨米尔茨费尔纳冰川在经历炎热夏季后失去了冰川地位。在温暖的几个月里，它的厚度减少了约4米，体积缩小了约一半，《明镜周刊》报道。

冰体已停止移动

巴伐利亚科学院冰川学家克里斯托夫·迈尔表示，施瓦茨米尔茨费尔纳冰川在下一个夏季之后很可能将完全消失。科学家已对其监测了26年，自2016年以来一直记录到冰体质量的大幅损失。迈尔称，这一过程自2022年以来明显加速。

判定一片冰体为冰川，不仅取决于其厚度和体积，冰的运动也很重要。施瓦茨米尔茨费尔纳冰川已不再移动。这片冰原位于海拔约2450米处，在奥伯斯特多夫以南，梅德莱加贝尔峰和霍赫弗罗特峰的东南侧。

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阿尔卑斯山区的预测

迈尔指出，阿尔卑斯山区每年都有数座小型冰川消失。他认为，即使冬季降下大量积雪，也无法阻止冰体迅速缩小，因为夏季变得过于炎热。这位冰川学家预测，东阿尔卑斯山可能在2060年至2070年之间完全无冰。

截至2025年，德国最后四座冰川在两年内失去了超过四分之一的面积。根据慕尼黑应用科学大学地理学家威尔弗里德·哈格和克里斯托夫·迈尔去年进行的测量，这些冰川总计损失了约100万立方米的冰。

科学家认为，贝希特斯加登山区的布劳艾斯冰川和瓦茨曼冰川可能在未来几年失去冰川地位。根据他们的估计，到本十年末，楚格峰上的北施内费尔纳冰川也可能如此。研究人员预计，楚格峰地区的赫伦塔尔费尔纳冰川将保存最久，不过预计其存续时间也不超过十年。

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