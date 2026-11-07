Schwarzmilzferner w Austrii utracił status lodowca — Der Spiegel

Schwarzmilzferner po austriackiej stronie Alp Algawskich utracił status lodowca po upalnym lecie. W ciepłych miesiącach stracił około czterech metrów grubości i mniej więcej połowę objętości, informuje Der Spiegel.

Lód przestał się poruszać

Glacjolog Bawarskiej Akademii Nauk Christoph Mayer oświadczył, że po następnym lecie Schwarzmilzferner prawdopodobnie całkowicie zniknie. Naukowcy obserwują go od 26 lat, a znaczne straty masy lodu odnotowują od 2016 roku. Według Mayera proces ten istotnie przyspieszył od 2022 roku.

Dla uznania masy lodu za lodowiec ważne są nie tylko jej grubość i objętość, lecz także ruch lodu. Schwarzmilzferner już się nie porusza. Pole lodowe znajduje się na wysokości około 2450 metrów, na południe od Oberstdorfu, po południowo-wschodniej stronie szczytów Mädelegabel i Hochfrottspitze.

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Prognozy dla Alp

Mayer zauważył, że w Alpach co roku znikają kilka małych lodowców. Jego zdaniem nawet znaczne zimowe opady śniegu nie mogą powstrzymać szybkiego kurczenia się mas lodowych, ponieważ lata stały się zbyt gorące. Glacjolog prognozuje, że Alpy Wschodnie mogą całkowicie pozostać bez lodu między 2060 a 2070 rokiem.

Cztery ostatnie lodowce Niemiec według stanu na 2025 rok w ciągu dwóch lat straciły ponad jedną czwartą swojej powierzchni. Według pomiarów geografa Wilfrieda Hagga z Monachijskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych i Christopha Mayera, przeprowadzonych w ubiegłym roku, łącznie straciły około miliona metrów sześciennych lodu.

Naukowcy przypuszczają, że w najbliższych latach status lodowców mogą utracić Blaueisgletscher i Watzmanngletscher w górach Berchtesgaden. Do końca dekady, według ich ocen, może to spotkać także Północny Schneeferner na Zugspitze. Najdłużej, jak oczekują badacze, utrzyma się Höllentalferner w rejonie Zugspitze, choć również jemu prognozuje się nie więcej niż dziesięć lat istnienia.

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