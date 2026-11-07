Шварцмильцфернер в Австрии утратил статус ледника — Der Spiegel

Шварцмильцфернер на австрийской стороне Альгойских Альп утратил статус ледника после жаркого лета. За тёплые месяцы он потерял около четырёх метров толщины и примерно половину объёма, сообщает Der Spiegel.

Лёд перестал двигаться

Гляциолог Баварской академии наук Кристоф Майер заявил, что после следующего лета Шварцмильцфернер, вероятно, полностью исчезнет. Учёные наблюдают за ним на протяжении 26 лет, а значительные потери массы льда фиксируют с 2016 года. По словам Майера, с 2022 года этот процесс существенно ускорился.

Для определения ледового массива как ледника важны не только его толщина и объём, но и движение льда. Шварцмильцфернер больше не движется. Ледовое поле расположено на высоте около 2450 метров, к югу от Оберстдорфа, на юго-восточной стороне вершин Меделегабель и Хохфротшпитце.

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Прогнозы для Альп

Майер отметил, что в Альпах ежегодно исчезают несколько небольших ледников. По его мнению, даже значительные зимние снегопады не могут остановить быстрое сокращение ледовых масс, поскольку лето стало слишком жарким. Гляциолог прогнозирует, что Восточные Альпы могут полностью остаться без льда между 2060 и 2070 годами.

Четыре последних ледника Германии по состоянию на 2025 год за два года потеряли более четверти своей площади. Согласно измерениям географа Вильфрида Хагга из Мюнхенского университета прикладных наук и Кристофа Майера, проведённым в прошлом году, в общей сложности они потеряли около миллиона кубометров льда.

Учёные предполагают, что в ближайшие годы статус ледников могут утратить Блауайсглетчер и Ватцманнглетчер в горах Берхтесгадена. До конца десятилетия это, по их оценкам, может произойти с Северным Шнеефернером на Цугшпитце. Дольше всего, как ожидают исследователи, сохранится Хёллентальфернер в районе Цугшпитце, хотя и ему прогнозируют не более десяти лет существования.

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