美国中央司令部（CENTCOM）表示，美军在阿曼湾使商用货船M/V Huda失去行动能力。阿纳多卢通讯社报道称，该消息援引了该司令部的说法。

对船尾的打击

CENTCOM称，这艘悬挂圣基茨和尼维斯国旗的船只被从一架美国军机发射的精确制导弹药击中。打击落在该船船尾部分，随后该船失去行动能力。

该司令部声称，船员未遵从多次警告，并试图突破华盛顿实施的对伊朗海上封锁。CENTCOM称，打击前，船员被命令离开划定的打击区域。该船在驶入伊朗一座港口后试图离开区域水域。

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封锁相关数据

CENTCOM还表示，自7月以来，147艘商船在执行美军命令后改变了航线。该司令部称，另有5艘拒绝满足要求的商船被使失去行动能力。

此外，CENTCOM报告称摧毁了10艘伊朗商用油轮，该司令部将这些油轮与伊斯兰革命卫队一个价值数十亿美元的影子网络联系在一起。美军敦促伊朗海岸附近及邻近水域的船员听从其警告。

CENTCOM的声明未说明M/V Huda船员的状况，也未说明该船受损程度。

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