Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły zbrojne unieruchomiły komercyjny statek towarowy M/V Huda w Zatoce Omańskiej. Anadolu Agency podała to, powołując się na dowództwo.

Uderzenie w rufę

Według CENTCOM statek pływający pod banderą Saint Kitts i Nevis został trafiony precyzyjną amunicją wystrzeloną z amerykańskiego samolotu wojskowego. Uderzenie trafiło w rufową część statku, po czym został on unieruchomiony.

Dowództwo twierdzi, że załoga nie zastosowała się do wielokrotnych ostrzeżeń i próbowała naruszyć morską blokadę Iranu, wprowadzoną przez Waszyngton. Według CENTCOM przed uderzeniem załodze nakazano opuścić obszary wyznaczone do uderzeń. Statek próbował opuścić wody regionalne po zawinięciu do portu w Iranie.

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Dane dotyczące blokady

CENTCOM poinformowało również, że od lipca 147 statków handlowych zmieniło trasę po wykonaniu poleceń amerykańskich sił. Kolejnych pięć statków handlowych, które odmówiły spełnienia wymagań, zostało unieruchomionych, jak twierdzi dowództwo.

Ponadto CENTCOM poinformowało o zniszczeniu 10 irańskich komercyjnych tankowców naftowych, które dowództwo wiąże z wartą wiele miliardów dolarów tajną siecią Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Amerykańskie wojsko wezwało marynarzy w pobliżu irańskiego wybrzeża i na przyległych wodach do stosowania się do jego ostrzeżeń.

W oświadczeniu CENTCOM nie sprecyzowano stanu członków załogi M/V Huda ani rozmiaru uszkodzeń statku.

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