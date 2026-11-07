США объявили консула Ливана в Детройте персоной нон грата — Asharq Al-Awsat

Госдепартамент США объявил консула Ливана в Детройте Ибрагима Шарару персоной нон грата и обязал его покинуть страну в течение 48 часов. Об этом источники в Министерстве иностранных дел Ливана сообщили Asharq Al-Awsat.

Уведомление для посольства

По словам собеседников издания, посольство Ливана в Вашингтоне официально получило от Госдепартамента уведомление об этом решении. Ибрагим Шарара занимал должность ливанского консула в Детройте.

Источники в ливанском внешнеполитическом ведомстве подтвердили изданию, что американская сторона проинформировала дипломатическое представительство Ливана о необходимости отъезда консула в установленный 48-часовой срок.

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Публикации и политические мероприятия

Согласно сообщениям, решению предшествовал спор из-за старых публикаций в социальных сетях, которые приписывают Шараре. В этих публикациях он называл взрыв в казармах Корпуса морской пехоты США в Бейруте в 1983 году актом героического сопротивления.

Американские СМИ также обратили внимание на участие Шарары в политических мероприятиях в штате Мичиган. В частности, речь шла о мероприятии в поддержку кандидата от Демократической партии Абдула Эль-Сайеда.

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