USA uznały konsula Libanu w Detroit za persona non grata — Asharq Al-Awsat

Departament Stanu USA uznał konsula Libanu w Detroit Ibrahima Shararę za persona non grata i zobowiązał go do opuszczenia kraju w ciągu 48 godzin. Źródła w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Libanu poinformowały o tym Asharq Al-Awsat.

Powiadomienie dla ambasady

Według rozmówców publikacji Ambasada Libanu w Waszyngtonie oficjalnie otrzymała od Departamentu Stanu powiadomienie o tej decyzji. Ibrahim Sharara pełnił funkcję libańskiego konsula w Detroit.

Źródła w libańskim resorcie spraw zagranicznych potwierdziły publikacji, że strona amerykańska poinformowała przedstawicielstwo dyplomatyczne Libanu o konieczności wyjazdu konsula w wyznaczonym 48-godzinnym terminie.

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Publikacje i wydarzenia polityczne

Według doniesień decyzję poprzedził spór dotyczący starych wpisów w mediach społecznościowych przypisywanych Shararze. W tych wpisach nazywał on zamach bombowy na koszary Korpusu Piechoty Morskiej USA w Bejrucie w 1983 roku aktem heroicznego oporu.

Amerykańskie media zwróciły również uwagę na udział Sharary w wydarzeniach politycznych w stanie Michigan. W szczególności chodziło o wydarzenie popierające kandydata Partii Demokratycznej Abdula El-Sayeda.

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