В пакистанской провинции Пенджаб Агентство по охране окружающей среды заявило о выявлении 593 случаев сельскохозяйственных пожаров в восьми округах. Как сообщает Dawn, по данным агентства, 581 пожар уже потушен в рамках кампании по борьбе со смогом и сжиганием растительных остатков.

Мониторинг в восьми округах

По информации EPA, инциденты были выявлены в округах Хафизабад, Шейхупура, Нанкана-Сахиб, Файсалабад, Касур, Сиалкот, Саргодха и Гуджранвала. Для этого использовались спутниковый мониторинг, наземное наблюдение и специализированные ночные группы.

Агентство расширило механизм контроля через Punjab Climate Watch Hub. Центр круглосуточно анализирует спутниковые данные о пожарных аномалиях и передает проверенные оповещения районным полевым группам для реагирования на местах.

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Группы быстрого реагирования

В операции задействовали группы быстрого реагирования, оснащенные тракторами с пожарными цистернами, противопожарным оборудованием и персоналом для прибытия к местам возгораний и их тушения.

Генеральный директор EPA Абдулла Найяр Шейх в течение прошлой недели провел внезапные проверки размещения полевых команд и систем наблюдения вдоль основных автомагистралей и дороги Гранд-Транк. Он поручил обеспечить непрерывное ночное патрулирование, быстрое реагирование на спутниковые оповещения и усиленный контроль сельскохозяйственных территорий, где существует риск сжигания остатков урожая.

Специализированные ночные группы также следят за сельскохозяйственными районами, коридорами автомагистралей и прилегающими населенными пунктами, где возгорания могут оставаться незамеченными ночью.

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