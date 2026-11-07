旁遮普省环保机构称发现593起农业火灾——Dawn

巴基斯坦旁遮普省环境保护局表示，在八个地区发现了593起农业火灾。Dawn报道称，据该机构数据，作为防治烟霾和焚烧农作物残茬行动的一部分，581起火灾已被扑灭。

八个地区的监测

据EPA消息，这些事件在哈菲扎巴德、谢胡布尔、南卡纳萨希布、费萨拉巴德、卡苏尔、锡亚尔科特、萨戈达和古吉兰瓦拉等地区被发现。为此，相关人员使用了卫星监测、地面观察和专业夜间小组。

该机构通过 Punjab Climate Watch Hub 扩大了管控机制。该中心全天候分析火灾异常的卫星数据，并将经核实的警报传送给地区现场小组，以便开展现场响应。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

快速反应小组

此次行动部署了快速反应小组，配备载有消防水罐的拖拉机、消防设备和人员，以抵达火灾现场并将其扑灭。

EPA总干事阿卜杜拉·纳亚尔·谢赫在过去一周对主要高速公路和大干道沿线现场团队及监测系统的部署进行了突击检查。他指示确保持续的夜间巡逻、对卫星警报的快速响应，并加强对存在焚烧农作物残余风险的农业区域的监控。

专业夜间小组还监测农业区域、高速公路走廊和附近居民点，这些地方的火灾可能在夜间未被发现。

关注我们在