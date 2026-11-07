Премьер-министр Испании Педро Санчес во время предвыборного мероприятия в Таррагоне заявил, что всеобщие выборы 29 ноября покажут: страной управляют из самой Испании, а не из Вашингтона, Тель-Авива, Буэнос-Айреса или Москвы. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление перед выборами

Санчес пообещал противодействовать влиянию международных ультраправых сил. По его словам, он не позволит превратить Испанию в их форпост или задний двор.

Глава правительства также назвал Испанию маяком, который и дальше будет вдохновлять мир. Во время выступления он защитил внешнеполитический курс своего правительства и позицию против увеличения военных расходов.

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Расходы на оборону

Премьер заявил, что его правительство выступает против войны в Иране и геноцида в Газе. Он также подтвердил поддержку палестинской государственности и мирного сосуществования Израиля и Палестины.

Санчес отдельно обосновал отказ от требования президента США Дональда Трампа направлять на оборону 5% валового внутреннего продукта. По его словам, Испания и далее будет отдавать приоритет финансированию образования, здравоохранения, социальной помощи и пенсий.

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