Premier Hiszpanii Pedro Sánchez podczas wydarzenia wyborczego w Tarragonie oświadczył, że wybory powszechne 29 listopada pokażą, iż krajem rządzi się z samej Hiszpanii, a nie z Waszyngtonu, Tel Awiwu, Buenos Aires czy Moskwy. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Oświadczenie przed wyborami

Sánchez obiecał przeciwdziałać wpływom międzynarodowych sił skrajnej prawicy. Jak powiedział, nie pozwoli przekształcić Hiszpanii w ich przyczółek ani tylne podwórko.

Szef rządu nazwał również Hiszpanię latarnią, która nadal będzie inspirować świat. Podczas wystąpienia bronił kursu polityki zagranicznej swojego rządu oraz stanowiska przeciw zwiększaniu wydatków wojskowych.

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Wydatki na obronność

Premier oświadczył, że jego rząd sprzeciwia się wojnie w Iranie i ludobójstwu w Gazie. Potwierdził również poparcie dla państwowości palestyńskiej oraz pokojowego współistnienia Izraela i Palestyny.

Sánchez osobno uzasadnił odrzucenie żądania prezydenta USA Donalda Trumpa, aby przeznaczać na obronność 5% produktu krajowego brutto. Jak powiedział, Hiszpania nadal będzie priorytetowo traktować finansowanie edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i emerytur.

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