В США число городов, где типичное стартовое жилье стоит не менее $1 млн, достигло рекордных 242. Это втрое больше, чем 80 городов с таким уровнем цен до пандемии, и на 16 больше, чем годом ранее, свидетельствует исследование Zillow, о котором сообщает Fortune.

Рост числа таких городов

В Калифорнии находится наибольшее число таких городов — 105. В то же время быстрее всего количество городов со стартовым жильем стоимостью в миллион долларов росло на Северо-Востоке США. В штате Нью-Йорк их число увеличилось с 12 до 41 по сравнению с допандемийным периодом, а в Нью-Джерси — с одного до 26.

Только за последний год Нью-Йорк и Нью-Джерси вместе добавили в список 15 городов. В агломерации Нью-Йорка насчитали 63 города, где стартовое жилье оценивается от $1 млн. Далее следуют агломерации Сан-Франциско с 37 городами, Лос-Анджелеса — с 33, Сан-Хосе — с 13, а также Майами и Сиэтла — по восемь.

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Барьер для первых покупателей

Zillow определяет стартовое жилье как объекты из нижней трети цен в конкретном регионе. По состоянию на июнь типичная стоимость такого жилья в США составляла $198 649, что на 1,7% больше, чем годом ранее. В то же время более чем в 200 городах цены в этом сегменте примерно в пять раз выше общенационального показателя.

До 2020 года города со стартовым жильем стоимостью в миллион долларов почти все располагались на побережье; единственным исключением был штат Колорадо. Теперь хотя бы один такой город есть в 26 штатах против девяти до пандемии. Несколько примеров также есть в Техасе, Вайоминге и Иллинойсе.

По данным Национальной ассоциации риелторов, опубликованным в ноябре 2025 года, типичный покупатель первого жилья в США достиг рекордного возраста 40 лет. Доля таких покупателей в июле упала до половины исторической нормы. Zillow связывает рост цен с дефицитом жилья, высоким спросом и периодом исторически низких ставок по ипотеке во время пандемийного бума.

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