W Stanach Zjednoczonych liczba miast, w których typowe mieszkanie na start kosztuje co najmniej 1 mln dolarów, osiągnęła rekordowy poziom 242. To trzykrotnie więcej niż 80 miast z takim poziomem cen przed pandemią oraz o 16 więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Zillow, o którym informuje Fortune.

Wzrost liczby takich miast

Kalifornia ma największą liczbę takich miast — 105. Jednocześnie najszybciej liczba miast z mieszkaniami na start za milion dolarów rosła w północno-wschodniej części USA. W stanie Nowy Jork ich liczba wzrosła z 12 do 41 w porównaniu z okresem przed pandemią, a w New Jersey — z jednego do 26.

Tylko w ciągu ostatniego roku Nowy Jork i New Jersey łącznie dodały do listy 15 miast. W aglomeracji Nowego Jorku naliczono 63 miasta, w których mieszkania na start są wyceniane na co najmniej 1 mln dolarów. Dalej plasują się aglomeracje San Francisco z 37 miastami, Los Angeles — z 33, San Jose — z 13, a także Miami i Seattle — po osiem.

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Bariera dla kupujących pierwsze mieszkanie

Zillow definiuje mieszkania na start jako nieruchomości z dolnej jednej trzeciej przedziału cenowego w danym regionie. Według stanu na czerwiec typowa wartość takiego mieszkania w USA wynosiła 198 649 dolarów, o 1,7% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie w ponad 200 miastach ceny w tym segmencie są około pięciokrotnie wyższe niż wskaźnik ogólnokrajowy.

Przed 2020 rokiem miasta z mieszkaniami na start za milion dolarów niemal wszystkie znajdowały się na wybrzeżu; jedynym wyjątkiem był stan Kolorado. Obecnie co najmniej jedno takie miasto jest w 26 stanach, wobec dziewięciu przed pandemią. Kilka przykładów jest również w Teksasie, Wyoming i Illinois.

Według danych National Association of Realtors, opublikowanych w listopadzie 2025 roku, typowy nabywca pierwszego mieszkania w USA osiągnął rekordowy wiek 40 lat. Udział takich kupujących w lipcu spadł do połowy historycznej normy. Zillow wiąże wzrost cen z niedoborem mieszkań, wysokim popytem oraz okresem historycznie niskich stóp oprocentowania kredytów hipotecznych podczas pandemicznego boomu.

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