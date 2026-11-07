美国典型首次置业住房价格至少达到100万美元的城市数量创纪录地达到242个。根据房地产平台Zillow的一项研究，并由《财富》报道，这一数字是疫情前拥有这一价格水平的80个城市的三倍，也比一年前多16个。

此类城市数量增长

加利福尼亚州拥有最多此类城市，共105个。与此同时，美国东北部拥有百万美元首次置业住房的城市数量增长最快。在纽约州，与疫情前时期相比，这类城市的数量从12个增加到41个；在新泽西州，则从1个增加到26个。

仅在过去一年，纽约州和新泽西州合计就有15个城市被列入该名单。纽约都会区有63个城市的首次置业住房估值达到100万美元以上。其后依次是拥有37个城市的旧金山都会区、拥有33个城市的洛杉矶都会区、拥有13个城市的圣何塞都会区，以及各有8个城市的迈阿密和西雅图都会区。

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首次购房者面临的障碍

Zillow将首次置业住房定义为特定地区价格处于最低三分之一的房产。截至6月，这类住房在美国的典型价格为198,649美元，比一年前上涨1.7%。与此同时，在超过200个城市，这一细分市场的房价约为全国水平的五倍。

2020年以前，拥有百万美元首次置业住房的城市几乎都位于海岸地区；唯一的例外是科罗拉多州。如今，26个州至少有一个这样的城市，而疫情前为9个州。得克萨斯州、怀俄明州和伊利诺伊州也有几个例子。

根据全国房地产经纪人协会2025年11月公布的数据，美国典型首次购房者的年龄达到创纪录的40岁。这类购房者的比例在7月降至历史常态的一半。Zillow将房价上涨归因于住房短缺、需求旺盛，以及疫情繁荣期间历史性低按揭利率的时期。

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