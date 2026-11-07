日本计划将冲绳旅改编为师——《台北时报》

日本防卫省计划在本财年将驻扎在冲绳那霸的陆上自卫队第15旅改编为师。该计划是在台湾海峡和印太地区局势紧张的背景下制定的，《台北时报》报道。该报援引《读卖新闻》称，后者引述了政府消息人士的话。

那霸的装甲车辆

作为扩编的一部分，日本计划首次在那霸驻地永久部署Type 16机动战斗车辆和新型模块化装甲车辆AMV。Type 16拥有八个车轮，配备105毫米火炮，最高时速约为100公里。

与履带式坦克相比，这些车辆在道路上机动性更强，也更适合空运。日本将其视为防御西南诸岛的主要要素之一。2022年，来自其他部队的Type 16车辆被运往距台湾约110公里的与那国岛，在日美联合演习期间进行测试。

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新型AMV计划部署在冲绳本岛和先岛群岛。部分车辆已经抵达那霸驻地。据消息人士称，AMV将加强军人的防护和人员运输能力。

兵力规模与指挥体系

在该旅改编为师后，日本陆上自卫队在冲绳的兵力预计将从约2300人增加至3900人。步兵团数量计划从一个增加到两个。

防卫部门还在重组指挥体系。负责冲绳防务的西部方面队计划将驻扎在宫古岛的宫古警备队以及石垣岛上的八重山警备队置于改编后的第15师指挥之下。目前，这两个单位均直接隶属于西部方面队。那霸驻地还计划组建一支配备Type 16车辆的新型侦察战斗部队，用于快速反应和前线侦察。

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