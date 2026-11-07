美国副总统J.D.万斯在过去两周亲自参与了与伊朗的间接接触，旨在达成新的停火并恢复有关核计划的谈判。Anadolu Agency报道称，Axios援引了两名了解接触进展的消息人士。

通过中间人进行接触

Axios称，万斯几乎每天都与卡塔尔首相谢赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼、巴基斯坦陆军参谋长陆军元帅阿西姆·穆尼尔及其他中间人沟通。白宫特使史蒂夫·威特科夫和总统顾问贾里德·库什纳也参与了这些努力。

Axios消息人士称，万斯和中间人讨论了在未来几天举行美伊双方技术性工作层级会晤的可能性。不过，据他们所知，这样的会晤尚未举行。

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特朗普的信件及与卡塔尔埃米尔的通话

两周前，万斯致信伊朗最高国家安全委员会秘书莫森·雷扎伊，提议重返直接谈判。该媒体称，伊朗官员表示，这封信带来了积极势头。

美国总统唐纳德·特朗普于11月7日与卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼通话。根据埃米尔办公室的消息，谢赫塔米姆强调，有必要继续对话并避免该地区局势进一步升级。

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