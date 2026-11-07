Вице-президент США Джей Ди Вэнс в течение последних двух недель лично участвует в непрямых контактах с Ираном, направленных на достижение нового прекращения огня и возобновление переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Axios, которое цитирует два источника, осведомленных о ходе контактов.

Контакты через посредников

По данным Axios, Вэнс почти ежедневно общается с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, начальником штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и другими посредниками. К этим усилиям также привлечены спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер.

Собеседники Axios сообщили, что Вэнс и посредники обсуждали возможность провести в ближайшие дни техническую встречу на рабочем уровне между американской и иранской сторонами. В то же время, по их данным, такая встреча еще не состоялась.

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Письмо и разговор Трампа с эмиром Катара

Две недели назад Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с предложением вернуться к прямым переговорам. Иранские чиновники, по данным издания, заявили, что письмо создало позитивную динамику.

Президент США Дональд Трамп 7 ноября поговорил с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. По сообщению канцелярии эмира, шейх Тамим подчеркнул необходимость продолжать диалог и избегать дальнейшей эскалации в регионе.

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