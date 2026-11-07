Венс долучився до непрямих контактів США з Іраном — Anadolu Agency

Віцепрезидент США Джей Ді Венс протягом останніх двох тижнів особисто бере участь у непрямих контактах з Іраном, спрямованих на досягнення нового припинення вогню та відновлення переговорів щодо ядерної програми. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Axios, яке цитує два джерела, обізнані з перебігом контактів.

Контакти через посередників

За даними Axios, Венс майже щодня спілкується з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, начальником штабу сухопутних військ Пакистану фельдмаршалом Асімом Муніром та іншими посередниками. До цих зусиль також залучені спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і радник президента Джаред Кушнер.

Співрозмовники Axios повідомили, що Венс і посередники обговорювали можливість провести найближчими днями технічну зустріч на робочому рівні між американською та іранською сторонами. Водночас така зустріч, за їхніми даними, ще не відбулася.

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Лист і розмова Трампа з еміром Катару

Два тижні тому Венс надіслав листа секретарю Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсену Резаї з пропозицією повернутися до прямих переговорів. Іранські посадовці, за даними видання, заявили, що лист створив позитивну динаміку.

Президент США Дональд Трамп 7 листопада поговорив із еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. За повідомленням канцелярії еміра, шейх Тамім наголосив на необхідності продовжувати діалог і уникати подальшої ескалації в регіоні.

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