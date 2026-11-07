Wiceprezydent USA J.D. Vance od dwóch tygodni osobiście uczestniczy w pośrednich kontaktach z Iranem, których celem jest osiągnięcie nowego zawieszenia broni i wznowienie negocjacji w sprawie programu nuklearnego. Anadolu Agency informuje o tym, powołując się na Axios, który cytuje dwa źródła zaznajomione z przebiegiem kontaktów.

Kontakty za pośrednictwem mediatorów

Według Axios Vance niemal codziennie rozmawia z premierem Kataru, szejkiem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim, dowódcą pakistańskich wojsk lądowych, feldmarszałkiem Asimem Munirem, oraz innymi mediatorami. W działania te zaangażowani są również specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff i doradca prezydenta Jared Kushner.

Rozmówcy Axios przekazali, że Vance i mediatorzy omawiali możliwość przeprowadzenia w najbliższych dniach technicznego spotkania na szczeblu roboczym między stroną amerykańską i irańską. Jednocześnie, według ich danych, takie spotkanie jeszcze się nie odbyło.

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List i rozmowa Trumpa z emirem Kataru

Dwa tygodnie temu Vance wysłał list do sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsena Rezaiego z propozycją powrotu do bezpośrednich negocjacji. Irańscy urzędnicy, według publikacji, stwierdzili, że list stworzył pozytywną dynamikę.

Prezydent USA Donald Trump 7 listopada rozmawiał z emirem Kataru, szejkiem Tamimem bin Hamadem Al Thanim. Według kancelarii emira szejk Tamim podkreślił potrzebę kontynuowania dialogu i unikania dalszej eskalacji w regionie.

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