Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) planuje ogłosić utworzenie specjalnej grupy w celu wzmocnienia ograniczeń dotyczących przemieszczania przez Iran zaawansowanych systemów uzbrojenia i innych materiałów objętych sankcjami. Jej działalność będzie dotyczyć lądowych granic Iranu i Morza Kaspijskiego.

Ogłoszenie CENTCOM

Jak poinformował The Jerusalem Post, Reuters zapoznał się z oświadczeniem CENTCOM przed jego publikacją. Według agencji dowództwo USA miało ogłosić nową grupę później w sobotę.

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W materiale zaznaczono, że wcześniej nie informowano o utworzeniu tej grupy. Źródło nie podaje innych szczegółów dotyczących jej składu, uprawnień ani mechanizmów działania.

Rozszerzenie ograniczeń

Nowa grupa ma uzupełnić trwającą od wielu miesięcy morską blokadę Iranu, o której mowa w materiale. Jej celem jest wzmocnienie wysiłków Waszyngtonu na rzecz ograniczenia przemieszczania broni i materiałów objętych sankcjami przez trasy lądowe oraz Morze Kaspijskie.

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