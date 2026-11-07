Центральное командование США (CENTCOM) планирует объявить о создании специальной группы для усиления ограничений на перемещение Ираном передовых систем вооружений и других подсанкционных материалов. Ее деятельность будет касаться сухопутных границ Ирана и Каспийского моря.

Объявление CENTCOM

Как сообщила The Jerusalem Post, Reuters ознакомилось с заявлением CENTCOM до его публикации. По данным агентства, командование США должно было объявить о новой группе позже в субботу.

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В материале отмечается, что о создании этой группы ранее не сообщалось. Источник не приводит других подробностей о ее составе, полномочиях или механизмах работы.

Расширение ограничений

Новая группа должна дополнить многомесячную морскую блокаду Ирана, о которой говорится в сообщении. Ее целью является усиление усилий Вашингтона по ограничению перемещения вооружений и санкционных материалов через сухопутные маршруты и Каспийское море.

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