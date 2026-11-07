7 ноября в Париже, Франция, произошли столкновения между полицией и частью участников протеста против роста стоимости жизни. Правоохранители применили слезоточивый газ в конце шествия на площади Нации после того, как отдельные люди начали бросать в силовиков предметы и самодельные фейерверки, сообщает Dawn.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 146 тысяч человек, в том числе 46 тысяч в столице. Профсоюзы привели более высокие оценки: 250 тысяч протестующих по Франции и 75 тысяч в Париже. Число участников было меньше, чем в течение трёх предыдущих выходных, а в четверг, по данным властей, в профсоюзной акции приняли участие 575 тысяч человек. Профсоюзы тогда заявляли о 1,6 миллиона участников.

Столкновения на площади Нации

Полиция заявила, что группа примерно из 200 агрессивно настроенных лиц напала на правоохранителей, когда те задерживали мужчину за поджог мусорного контейнера. Профсоюзное шествие прошло по традиционному маршруту от площади Республики до площади Нации, где и произошли столкновения.

Для поддержания порядка по всей стране привлекли около 70 тысяч сотрудников сил безопасности. Усиленные меры ввели после массовых протестов 17 октября, которые переросли в худшие беспорядки во Франции за последние годы.

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Запрещённая акция и новая забастовка

Движение «жёлтых жилетов» призвало к отдельной демонстрации на площади Согласия возле Елисейского дворца и нижней палаты парламента. Власти запретили эту акцию, а большое количество полиции не позволило её участникам приблизиться к площади. По данным корреспондента AFP, полиция окружила около 100 человек; среди задержанных были координатор движения Бенжамен Балль и представительница «жёлтых жилетов» Азельма Сиго.

В Лионе полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать несколько сотен человек, которые во время несанкционированного собрания перекрыли дорогу в центре города. Волна протестов началась в конце сентября с движения старшеклассников, недовольных условиями в своих учебных заведениях. К ним присоединились студенты университетов. Студенческие и учительские группы также призвали провести новую забастовку во вторник, требуя увеличить расходы на образование.

Премьер-министр Себастьен Лекорню должен встретиться в понедельник с представителями профсоюзов и федерации работодателей, чтобы обсудить зарплаты и покупательную способность.

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